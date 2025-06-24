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Сколько еще Путин сможет воевать против Украины: в НАТО поразили прогнозом

Путин не настроен завершать войну, а мирные предложения использует в качестве инструмента затягивания времени

24 июня 2025, 22:00 comments3470
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Клименко Елена

В Гааге стартовал саммит НАТО, на который прибыл президент Владимир Зеленский. Ожидается, что он проведет переговоры с Дональдом Трампом для обсуждения важнейших вопросов для Украины. 24 июня состоится официальный ужин с участием короля и королевы Нидерландов. Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, присутствовавший на мероприятии, поделился ключевыми деталями саммита.

Сколько еще Путин сможет воевать против Украины: в НАТО поразили прогнозом

Фото: из открытых источников

В ходе брифинга чиновник НАТО, знакомый с разведданными Альянса, оценил текущую ситуацию в Украине. По его словам, Путин не намерен завершать войну — все мирные инициативы только затягивание времени. Кремль готов рассматривать лишь краткосрочное перемирие на своих ультимативных условиях, озвученных ранее в Стамбуле.

В то же время, несмотря на проблемы российской экономики и риски рецессии, в НАТО считают, что Россия способна продержаться до 2027 года.

Относительно боевой ситуации Альянс прогнозирует, что российские силы не смогут полностью прорвать украинскую оборону. Их успехи будут ограниченными и тактическими.

Путин и дальше убежден в победе России, хотя эта цель недостижима из-за отсутствия правдивой информации — ему часто скрывают реальное положение дел.

Вместе с тем, Россия усиленно наращивает производство военной техники и вооружений — бронетехника, дроны, снаряды и мины производятся на уровне или даже сверх докризисных показателей.

По словам Даниэля Ткие, Украина должна усилить давление на Кремль, и этот вопрос Зеленский планирует поднять в разговоре с Трампом.

Как уже писали "Комментарии", обострение конфликта между Израилем и Ираном создает серьезные затруднения для Владимира Путина и его амбиций в регионе. По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, влияние Москвы на Ближнем Востоке существенно ослабевает и Россию фактически исключают из процессов в этом стратегически важном регионе.



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