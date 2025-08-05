Сколько еще лет готова воевать Россия, несмотря на санкции: прогноз

Несмотря на широкое санкционное давление и международную изоляцию, Россия сможет продолжать войну против Украины еще как минимум три года — именно такой тревожный прогноз обнародовал влиятельное американское издание Foreign Policy.

Через сколько лет Россия может вымотаться

По оценке аналитиков, нынешний уровень санкций, военной помощи Украине и экономического давления не способны заставить Кремль остановить агрессию. Напротив — при нынешней интенсивности боевых действий Москва сохраняет достаточный финансовый и военно-промышленный потенциал, чтобы поддерживать наступательные операции еще несколько лет.

"Если ситуация не изменится – то есть не будет ни значительного усиления санкций, ни реальных ударов по экспортным доходам России, – война может продолжаться еще очень долго", – говорится в материале.

Ультиматум Трампа:

На фоне этого беспокойства Foreign Policy сообщает о новой инициативе со стороны Дональда Трампа, выступающего за более агрессивную экономическую стратегию против России.

По данным журналистов, Трамп готов:

• дать 10–12 дней Путину, чтобы начать реальные переговоры по прекращению войны;

• в случае отсутствия прогресса – ввести тариф до 100% на импорт российских нефти, газа и урана;

• наложить вторичные санкции на страны, торгующие с Россией, включая Индию и Китай;

• заблокировать доступ к американскому рынку для всех сотрудничающих с Кремлем в сфере энергоносителей.

Такая стратегия, по замыслу, должна ударить не только по России, но и по ее ключевым партнерам, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Почему это критично:

В материале отмечается: санкционная политика Запада требует радикального усиления, если цель не просто сдерживание, а принуждение Москвы к завершению войны. Иначе у Кремля будет и время, и ресурсы, чтобы затягивать войну в надежде на изменение политической ситуации в мире или усталости союзников Украины.

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