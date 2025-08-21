Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ: в скольких местах были попадания

В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Противник применил сотни дронов-камикадзе и ракеты разных типов, однако украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство враждебных целей.

Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили 614 средств воздушного нападения во время атаки по Украине.

Количество дронов и ракет, которыми атаковала Россия 21 августа:

— 574 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитации;

— 19 крылатых ракет Х-101;

— 14 ракет "Калибр";

— 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

— 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23%

– 1 ракета неустановленного типа.

Атака началась вечером 20 августа около 18:40 и продолжалась всю ночь. К отражению были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы.

Сколько целей удалось уничтожить

Несмотря на массированный характер удара, Силы обороны Украины уничтожили или подавили 577 целей противника из 614, которыми атаковала РФ:

— 546 дронов Shahed и дронов-имитаций;

— 18 крылатых ракет Х-101;

— 12 ракет "Калибр";

— 1 аэробалистическую ракету "Кинжал".

Попадание и последствия атаки

Воздушные силы сообщают об 11 локациях, где зафиксировано попадание ракет или беспилотников. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей. Известно, что взрывы фиксировались во Львове, Луцке, Мукачево и других городах Украины.

