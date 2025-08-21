Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ: в скольких местах были попадания

Рубрики
В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Противник применил сотни дронов-камикадзе и ракеты разных типов, однако украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство враждебных целей.
Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили 614 средств воздушного нападения во время атаки по Украине.
Количество дронов и ракет, которыми атаковала Россия 21 августа:
Атака началась вечером 20 августа около 18:40 и продолжалась всю ночь. К отражению были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на массированный характер удара, Силы обороны Украины уничтожили или подавили 577 целей противника из 614, которыми атаковала РФ:
Воздушные силы сообщают об 11 локациях, где зафиксировано попадание ракет или беспилотников. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей. Известно, что взрывы фиксировались во Львове, Луцке, Мукачево и других городах Украины.
