Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ: в скольких местах были попадания

Россия атаковала Украину 614 дронами и ракетами в ночь на 21 августа. Воздушные силы сбили 577 целей, но зафиксированы попадания на 11 локациях.

21 августа 2025, 09:40
Автор:
Slava Kot

В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Противник применил сотни дронов-камикадзе и ракеты разных типов, однако украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство враждебных целей.

Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ: в скольких местах были попадания

Сколько дронов и ракет сбили во время атаки РФ

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили 614 средств воздушного нападения во время атаки по Украине.

Количество дронов и ракет, которыми атаковала Россия 21 августа:

  • — 574 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитации;
  • — 19 крылатых ракет Х-101;
  • — 14 ракет "Калибр";
  • — 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • — 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23%
  • – 1 ракета неустановленного типа.

Атака началась вечером 20 августа около 18:40 и продолжалась всю ночь. К отражению были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы.

Сколько целей удалось уничтожить

Несмотря на массированный характер удара, Силы обороны Украины уничтожили или подавили 577 целей противника из 614, которыми атаковала РФ:

  • — 546 дронов Shahed и дронов-имитаций;
  • — 18 крылатых ракет Х-101;
  • — 12 ракет "Калибр";
  • — 1 аэробалистическую ракету "Кинжал".

Попадание и последствия атаки

Воздушные силы сообщают об 11 локациях, где зафиксировано попадание ракет или беспилотников. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей. Известно, что взрывы фиксировались во Львове, Луцке, Мукачево и других городах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак отреагировал на удар РФ по Львову и раскрыл желание Путина.

Также "Комментарии" писали, в каких городах раздавались взрывы после атаки РФ.



