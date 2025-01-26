Сколько человек осталось в Украине: демограф назвал критическую цифру

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Лиля Воробьева
Западные эксперты приводят оценки, согласно которым численность населения на подконтрольной Украине территории составляет 29 миллионов человек. Эта цифра близка к реальности. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований НАН Украины.
Численность населения в Украине (фото из открытых источников)
По его словам, экспертные оценки указывают на население примерно в 29 миллионов, с погрешностью в пределах одного миллиона.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отметила важность социального подхода в работе с беженцами. Она отметила, что Украина должна создавать условия, при которых люди будут чувствовать себя лучше дома, чем за границей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев хотят уехать из страны после открытия границ . В случае открытия границы всем категориям населения хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания 20,7% украинцев. Однако большинство (70,0%) хотели бы остаться в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Не определилось со своей позицией 9,3% респондентов. Доля тех, кто хотел бы покинуть Украину, выше среди мужчин (25%), чем среди женщин (17%). По данным опроса, среди молодежи (18-29 лет) хотят уехать из Украины 33% респондентов, среди людей старше 60 лет – только 9%. Среди причин желания покинуть Украину чаще всего назывались следующие: отсутствие возможностей для развития – 30,5%, угроза здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий – 28,6%, недостаточная социальная поддержка со стороны государства – 28,6%, единение с родными, которые уже уехали – 26,2%.
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