Сколько человек осталось в Украине: демограф назвал критическую цифру

Западные эксперты приводят оценки, согласно которым численность населения на подконтрольной Украине территории составляет 29 миллионов человек. Эта цифра близка к реальности. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Численность населения в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, экспертные оценки указывают на население примерно в 29 миллионов, с погрешностью в пределах одного миллиона.

"В наших сложных условиях это вполне приемлемая погрешность. В общем, эта цифра соответствует действительности. Если же кто-то озвучивает 28 или 30 миллионов, то спорить с этим трудно, ведь у нас нет полностью объективной информации", – отметил Гладун.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова отметила важность социального подхода в работе с беженцами. Она отметила, что Украина должна создавать условия, при которых люди будут чувствовать себя лучше дома, чем за границей.

"Понимаете, нужно ориентироваться на то, что людям здесь, на родине, будет лучше, чем там. Нам трудно соревноваться с зарплатами, которые предлагают в Германии, Нидерландах или Британии. Но у нас есть другие преимущества. Здесь их родина, здесь привычный общественный климат. В Украине они имеют надлежащий социальный статус, которого преимущественно не имеют в странах эмиграции. Это тоже следует учитывать", – подчеркнула Либанова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев хотят уехать из страны после открытия границ . В случае открытия границы всем категориям населения хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания 20,7% украинцев. Однако большинство (70,0%) хотели бы остаться в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Не определилось со своей позицией 9,3% респондентов. Доля тех, кто хотел бы покинуть Украину, выше среди мужчин (25%), чем среди женщин (17%). По данным опроса, среди молодежи (18-29 лет) хотят уехать из Украины 33% респондентов, среди людей старше 60 лет – только 9%. Среди причин желания покинуть Украину чаще всего назывались следующие: отсутствие возможностей для развития – 30,5%, угроза здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий – 28,6%, недостаточная социальная поддержка со стороны государства – 28,6%, единение с родными, которые уже уехали – 26,2%.

