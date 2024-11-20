Сколько человек осталось в Кураховом, Торецком и Временном Яру

В городе Курахово Донецкой области, который сильно пострадал от боевых действий, продолжают жить около 800 человек. Несмотря на разрушение и отсутствие базовых условий, они решили остаться дома и не эвакуироваться. Эту информацию подтвердил руководитель Донецкой военной администрации Вадим Филашкин.

Почти 800 человек живут в Курахово под обстрелами

По словам Филашкина, эти люди живут в подвальных помещениях, ставших их основным укрытием. Чтобы остаться, жители заранее запаслись продуктами и медикаментами.

Похожая ситуация и в других населённых пунктах области. Например, в Торецке остаются 750 жителей, а во Временном Яру – 304 человека. Этим людям трудно доставлять гуманитарную помощь из-за постоянных обстрелов и опасности на дорогах.

Отдельно Филашкин подчеркнул, что в 106 населенных пунктах прифронтовой зоны нет электричества, воды и газа. В то же время другие районы области уже готовы к отопительному сезону, поскольку имеют доступ к базовым услугам.

Читайте на портале "Комментарии" — В городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. "Главный признак — явное наращивание больших российских сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения — не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.