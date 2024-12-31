Сколько целей запустила РФ по Украине за год: страшные итоги 2024 года

В 2024 году россия выпустила по Киеву более 1600 дронов и ракет. А тревоги звучали в Украине более 21464 раза. Такую статистику дают аналитики проекта UA War Infographics.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Самая длинная воздушная тревога в Харьковской области продолжалась 50 ч. 31 мин. 18 сек.

Больше всего тревог было в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Харьковщина стала лидером по количеству тревог – 2100.

Больше всего взрывов зафиксировано в Сумской, Херсонской и Донецкой областях.

13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру, в ходе которых Россия выпустила около 1100 ракет (крылатых и баллистических).

Напомним, сегодня утром вся Украина "красная" из-за воздушной тревоги. Было объявлено о пусках баллистики, ракет с самолетов Ту-22МЗ, крылатых ракет по тактической авиации, "шахедов", а также об угрозе баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".

В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Борты Ту-22МЗ совершили пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летели на Шостку Сумской области.

По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Также В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.