Склонить Кремль к переговорам: СМИ узнали важное решение Украины

Украина пытается убедить Запад предоставить ей разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Украинские власти объясняют, что таким образом можно принудить Кремль к мирным переговорам для окончания войны в Украине, однако в США считают такое решение рискованным, говорится в материале The Guardian.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Британское издание со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников указывает, что Россия может начать серьезно относиться к переговорам только тогда, когда Украина будет способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

"Одно из направлений мышления в Киеве состоит в том, что, показав России, что она может ударить глубоко внутри страны, это может побудить к переоценке в Кремле", — заявил Зеленский.

В качестве примера это могут быть атаки ракетами большой дальности Storm Shadow, что продемонстрирует уязвимость от прямых ударов военных объектов вблизи российской столицы. Однако у США такое решение не имеет поддержки. Вашингтон называет такую стратегию высоким риском.

The Guardian отмечает, что Украина несколько месяцев безуспешно лоббирует разрешение на использование Storm Shadow для ударов по России. Отсутствие разрешения стало одним из факторов, из-за которых Украина начала наступление на территории РФ и захватила часть Курской области. Это стала как попытка защиты собственного населения и создания буферной зоны на территории РФ, так и возможность продемонстрировать отсутствие "красных линий" для Запада.

"Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие. Достойное, симметричное и дальнобойное. Они будут знать, что рано или поздно украинский ответ дойдет до любой точки России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа", — сказал Зеленский в речи ко Дню Независимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России сделали заявление о переговорах с Украиной. Отказался ли от них Путин после начала боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который заявил об изменении позиции Кремля по мирным переговорам с Украиной.