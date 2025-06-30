Скільки ще триватиме війна в Україні: експерт ошелешив перспективами

Командир 413-го батальона беспилотных систем "Рейд Евгений Карась в комментарии для Фокуса высказал убеждение, что нынешняя война — это изнурительное и затяжное противостояние, которое может продолжаться еще 2–4 года. Однако даже в случае временных потерь, как это было на Харьковщине, Украина продолжает бороться.

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Даже если Россия в худшем случае захватит крупный город, это не означает завершение боевых действий. Украина уже имела дело с временной потерей территорий, как это было в Харьковской области, и продолжает активную оборону, пояснил офицер в интервью для Фокуса.

По словам Карася, нынешняя ситуация существенно отличается от 2022 года, когда у страны не было достаточных резервов и устойчивой обороны. Сегодня, несмотря на отдельные потери и отступления, значительных прорывов неприятеля не наблюдается.

"Теперь мы имеем стагнацию, которая может длиться от двух до четырех лет", — заметил майор.

Фронт практически не меняется – происходят только единичные переходы населенных пунктов под контроль той или иной стороны, но общая линия фронта остается стабильной. Главная борьба ведется не за территорию, а за ресурсы, техническое обеспечение, стратегические решения и международную помощь.

Карась отметил, что ключевое значение будут иметь поставки вооружения и решение о мобилизации. К примеру, недавняя передача Украине зенитных ракет, приобретенных за счет замороженных российских активов, является важным шагом, который может изменить баланс сил, если подобных инициатив будет больше.

Он уверен, что конфликт не растянется на десятилетие, поскольку Украина остается сильным государством с эффективными институциями, мощной промышленностью и боеспособной армией.

Как уже писали "Комментарии", СНБО ответил на сообщения западных СМИ о якобы планах Путина захватить Одессу. В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что какие бы амбиции ни имел кремлевский диктатор, реализовать их ему не удастся, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.