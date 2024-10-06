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Скандальное заявление Фицо: готов поехать на празднование к Путину

Фицо призывает не страдать русофобией и быстрее закончить войну в Украине

6 октября 2024, 15:33
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что в мае 2025 года он отправится в Москву на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. По его мнению, подобная поездка не имеет ничего общего с нынешними событиями, то есть войной России против Украины.

Скандальное заявление Фицо: готов поехать на празднование к Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Премьер Роберт Фицо принял участие в передаче на словацком телевидении и заявил, что его предстоящий визит в РФ не следует воспринимать как поездку "путинского агента" в Кремль.

"Кто запретит мне пойти на мирное мероприятие. Пожалуйста, не страдайте этой русофобией. Давайте не будем сразу говорить положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то путинские агенты", — сказал Фицо и добавил, что в войне свобода к Словакии пришла со стороны Москвы.

Словацкий лидер не обошел Украину и выразил не понимание, почему "они продолжают убивать друг друга с россиянами", если ситуация на войне не изменится. По его словам, война в Украине находится в той же ситуации, что два года назад, у России есть территориальные достижения, а у Украины "сотни тысяч погибших солдат".

Фицо выразил идею, что война должна закончиться за столом переговоров, а после этого он сделает все, чтобы иметь хорошие отношения с Россией. Также Фицо выразил поддержку членства Украины в ЕС и подчеркнул, что Словакия ожидает "нормального и разумного" поведения украинской власти по обеспечению своей транзитной инфраструктуры для поставок ресурсов в его страну.

В конце Фицо добавил, что Украина выиграла с того, если бы Трамп стал новым президентом США, ведь это, по его словам, означало бы скорейшее окончание войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совещался с Путиным по поводу поставок оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в Словакии объяснили, почему боятся вступления Украины в НАТО.



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Источник: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/726305-fico-vojnu-na-ukrajine-si-zela-zapad-a-pokracuje-len-preto-ze-chce-polozit-rusov-na-kolena/
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