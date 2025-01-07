Скандал в 155-й бригаде не утихает: нового командующего отправили разгребать ситуацию

"Я со своей стороны отрицательно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Он подчеркнул, что успех подразделения во многом зависит от качества командования. По словам Драпатого, сейчас идет работа над усовершенствованием командного состава, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", – добавил генерал-майор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Бутусов о ситуации в 155-й бригаде. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выразил мнение, что создание новых бригад без должного обеспечения является серьезной ошибкой, имеющей высокую цену для страны. Он отметил, что подход к формированию новой бригады, тренировку ее в полном составе во Франции и оснащение современной техникой, как, например, пушки "Цезарь", хорош. После заявления Зеленского и Макрона, он начал внимательно следить за этим проектом.

Бутусов объяснил, что ситуация, заставившая его поднять этот вопрос, возникла примерно в начале декабря 2024 года. Он находился в Покровске, где общался с военными руководителями, сообщившими ему, что скоро ожидается мощное усиление в виде резерва. Однако когда он увидел, как прибывают подразделения 155-й бригады, стало ясно, что это не соответствовало обещаниям. Он отметил, что процесс был осуществлен спешно, без должной подготовки, и не выглядел как операция, которая должна была быть организована профессионалами. Бутусов подчеркнул, что казалось, что руководство Генштаба и ВСУ играют в детскую игру с живыми людьми на фронте.

