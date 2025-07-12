Скандал на Закарпатье: смерть мобилизованного вызвала дипломатический конфликт

Венгрия вызвала украинского посла Федора Шандора после того, как в СМИ появилась информация о смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством — якобы после избиения в украинском ТЦК.

Украина и Венгрия озвучили разные версии смерти мобилизированного

По данным венгерских медиа, 45-летнего Йожефа Шебештьена задержали принудительно, отвезли в военкомат, где его, как утверждается, избили металлическим прутом. Родственникам при этом сообщали, что с ним всё в порядке. Но позже мужчина умер — по официальной дате, 6 июля.

Венгерская сторона настаивает на расследовании. Заместитель главы МИД Левенте Мадьяр заявил, что речь идёт о жестоком обращении, которое привело к смерти. Некоторые СМИ пишут, что мужчина попал в психиатрическую больницу в Берегово, где и умер. Причиной называют тромбоз, который мог возникнуть из-за гематомы — предположительно, в результате побоев.

Венгерские издания также обратили внимание, что Шебештьен не имел украинской прописки — а значит, по закону не подлежал мобилизации.

На ситуацию уже отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан. В Facebook он выразил соболезнования семье погибшего, добавив, что страна "с вами в это тяжёлое время".

Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что Шебештень был мобилизован 14 июня на законных основаниях, как гражданин Украины. Уже на следующий день он был направлен в воинскую часть, но 18 июня самовольно её покинул без оружия.

24 июня мужчина сам обратился в больницу, где его госпитализировали с диагнозом "острая реакция на стресс". Умер он 6 июля. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Следов побоев или телесных повреждений эксперты не выявили.

В ВСУ подчёркивают: никакой принудительной мобилизации или жестокого обращения со стороны ТЦК не было. Также военные заверили, что открыты к объективному изучению обстоятельств и призывают соблюдать правовые процедуры в межгосударственной коммуникации.

Инцидент уже вызвал дипломатическое напряжение между Киевом и Будапештом. Украина призывает не делать преждевременных выводов и опираться на факты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Минобразования утвердило новый перечень современного оборудования для преподавания предмета "Защита Украины" в школах.

