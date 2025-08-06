Скандал между союзниками: Индия резко ответила на санкции США

Индия решительно осудила решение Соединенных Штатов ввести дополнительные пошлины на индийские товары в связи с импортом нефти из России. В заявлении официального Нью-Дели подчеркивается, что такие действия Вашингтона необоснованны, несправедливы и нарушают принципы равного подхода к партнерским отношениям.

Реакция Индии на санкции США

"США в последние дни приняли меры, направленные на ограничение импорта российской нефти в Индию. Мы уже неоднократно и четко излагали свою позицию по этому вопросу, отмечая, что наши закупки основываются исключительно на рыночных условиях и преследуют стратегическую цель — обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда граждан", — говорится в заявлении правительства.

Индия также обратила внимание на то, что аналогичную политику по импорту энергоносителей из РФ ведут и другие страны, руководствуясь собственными национальными интересами. Поэтому, по мнению Нью-Дели, выборочное применение давления именно против Индии необоснованно и подрывает доверие между партнерами.

"Крайне досадно, что США решили наказать Индию за действия, которые одновременно совершаются и многими другими государствами. Мы считаем эти санкции несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. Индия будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", — заявили в правительстве.

Напомним, ранее США объявили о введении 25% пошлины на весь импорт из Индии, начиная с 27 августа 2025 года. Причиной стали объемы закупок российской нефти, которые Индия продолжает осуществлять, несмотря на международную изоляцию Москвы. По оценкам Вашингтона, эти энергетические контракты прямо или косвенно поддерживают экономику РФ, ведущую войну против Украины.

Этот дипломатический конфликт создает риски для стратегического партнерства между Индией и США, которые до сих пор активно сотрудничали в сфере обороны, технологий и инвестиций. Аналитики предупреждают: углубление торгового противостояния может повлиять не только на двусторонние отношения, но и глобальное энергетическое и геополитическое равновесие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия продолжает использовать оккупированные украинские территории как ресурсную базу для собственной экономики.