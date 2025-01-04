"Ситуацию мы не удержим": военный сказал, когда будет полная потеря Украины

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной – оккупанты не жалеют техники и живой силы, чтобы прорвать оборону. Однако ситуация может значительно ухудшиться.

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Военный Кирилл Сазонов в эфире "Киев24" рассказал о главных рисках и когда может быть потеряно Украину. Он отметил, что фронт удастся удержать, когда все будут, как в 2022 году, добровольцами. Однако, если многие не хотят защищать свою страну, прячутся от ТЦК или уходят в войско с намерением его покинуть, то ситуация на фронте усложнится.

По его словам, пополнить мобилизационный ресурс может рекрутинг, однако если этим вопросом будут заниматься профессионалы, а не те, кто не нужен на фронте.

“Но, если смотреть в общем, общество очень толерантно относится к СЗЧ и уклонистам. Ну что ж, готовьтесь к тому, если будет много СЗЧшников и уклонистов, мы потеряем страну и враг придет к вам домой. И домой к уклонистам, и домой к СЗЧшникам. Он придет, потому что мы не удерживаем ситуацию. Такой риск есть”, – предупредил Сазонов.

Напомним, что в России пытаются мотивировать граждан идти на войну в Украину большими выплатами, как писал портал "Комментарии", объявила рекордные выплаты — 4 млн рублей за подписание контракта на участие в войне против Украины.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что такое решение свидетельствует о существенном уменьшении количества желающих умирать за империалистические амбиции Путина даже за шестизначную сумму.

Несмотря на отсутствие достаточного количества желающих воевать, Россия не собирается завершать войну.

