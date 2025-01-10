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Ситуация вызывает большую обеспокоенность: что происходит на Курщине

Россияне наступают в Курской области

10 января 2025, 21:54
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Марьян Ощановский

Армия РФ сумела продвинуться в Курской области, что вызывает большую обеспокоенность положениям Сил обороны Украины, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Ситуация вызывает большую обеспокоенность: что происходит на Курщине

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Несмотря на то, что Главком ВСУ знал о подготовке на Курщине большой атаки россиян с западного направления, осознавал ее опасность и имел время на подготовку отпора, враг все же добился успеха, хотя и ограниченного. Думаю, замысел противника состоял в том, чтобы выбить наши войска за реку Малая Локня. Пока ему это не удалось, но продвижение противника на фронте до 15 км и в глубь до 5 км на отдельных участках вызывает большую обеспокоенность, ведь это жизнь украинских солдат. Вряд ли по всему фронту отступление было контролируемое", — отметил Николай Мельник.

Судя по всему, добавил офицер ВСУ, также сложная ситуация в Погребках, где подразделения украинской армии попали в полуокружение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Etb6oUzGLrhbrGzz3gRytRzL2VfJh2u8i8bPbvqM6BSjZMTRVmKPPCKhA1CTm3Qxl&id=100000878673787
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