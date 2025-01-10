Армия РФ сумела продвинуться в Курской области, что вызывает большую обеспокоенность положениям Сил обороны Украины, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Несмотря на то, что Главком ВСУ знал о подготовке на Курщине большой атаки россиян с западного направления, осознавал ее опасность и имел время на подготовку отпора, враг все же добился успеха, хотя и ограниченного. Думаю, замысел противника состоял в том, чтобы выбить наши войска за реку Малая Локня. Пока ему это не удалось, но продвижение противника на фронте до 15 км и в глубь до 5 км на отдельных участках вызывает большую обеспокоенность, ведь это жизнь украинских солдат. Вряд ли по всему фронту отступление было контролируемое", — отметил Николай Мельник.

Судя по всему, добавил офицер ВСУ, также сложная ситуация в Погребках, где подразделения украинской армии попали в полуокружение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".