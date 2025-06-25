Ситуация вышла из-под контроля: Трамп экстренно выступил с заявлением по Украине на саммите НАТО

В Гааге проходит саммит НАТО, где одной из центральных тем остается ситуация в Украине. По данным Bloomberg, во время закрытого заседания бывший президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление: "С Украиной нужно что-то делать", отметив, что ситуация там, по его словам, "вышла из-под контроля".

Дональд Трамп. Фото: СNN

Несмотря на сдержанное отношение к встрече с Владимиром Зеленским, этот комментарий Трампа многие в кулуарах расценили как сигнал о потенциальной готовности к сотрудничеству с Украиной. Хотя источник не сообщил деталей, сам факт упоминания Украины в таком контексте считается положительным сдвигом в риторике Трампа.

Вскоре после этого стало известно, что Дональд Трамп согласился провести личную встречу с украинским президентом. По словам американского лидера, она должна пройти в среду, 25 июня. В интервью он отметил, что у Зеленского есть "некоторые трудности", но в то же время назвал его "хорошим парнем".

"Мы поговорим о его трудностях. У него есть определенные проблемы. Зеленский — хороший парень. Думаю, мы сегодня встретимся. Не знаю точно, но думаю, будем говорить об Украине", — сказал Трамп.

Еще накануне саммита Владимир Зеленский сообщил, что планирует поднять на переговорах важную тему — закупки американского оружия для ВСУ. СМИ предполагают, что финансирование таких контрактов может производиться за счет европейских стран. Не исключено, что украинская сторона получит на этот зеленый свет от Вашингтона, ведь некоторые союзники готовы рассматривать такую модель поддержки как компромисс.

Как уже писали "Комментарии", участники саммита НАТО в Гааге согласились смягчить риторику в отношении России в финальном заявлении, сообщает The Telegraph со ссылкой на утечку проекта документа. По словам источников, тон заявления стал значительно менее резким, а его объем сократился почти в десять раз по сравнению с прошлогодней декларацией в Вашингтоне.