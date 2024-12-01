"Ситуация выглядит как спланированная российская операция": Безугла прокомментировала кадровые ротации в ВСУ

Народная депутат Марьяна Безугла в очередной раз резко высказалась в адрес Командования сухопутных войск Украины, раскритиковав кадровые решения относительно генералов Драпатого и Палисы, а также их влияние на ситуацию на фронте.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

На своей странице Безугла отметила, что генерал Драпатий является одним из лучших боевых командиров. Она отметила, что его действия позволяли стабилизировать ситуацию на фронте даже в критических условиях. В качестве примера она привела защиту Краматорска, Константиновки и Дружковки, который Драпатий обеспечил, возглавив Торецкое направление во время острейших боев.

В то же время, она обратила внимание на проблемы управления на Покровском направлении.

"Несмотря на хаос управления на Покровском направлении, постоянные тасовки бригад, плохое взаимодействие и регулярные провалы, Луценко держат в должности, более того, его сделали генералом", — отметила она.

Особую обеспокоенность нардепки вызвало решение перевести генерала Драпатого и командира 93-й бригады Палиса на тыловые должности в Киеве именно в тот момент, когда россияне активизировали наступление на Краматорск. Это, по ее словам, создало управленческий вакуум как на уровне фронтовой структуры, так и в непосредственно противостоящей врагу ключевой бригаде.

"Что произошло сейчас? В течение недели поступает информация об активизации российского наступления на Краматорск. Одна из ключевых бригад под руководством Драпатого — 93-я, командиром которой является Палиса. В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и Палису вызывают в Киев на небоевые должности ", — отметила Безуглая.

Безуглая резко раскритиковала новое назначение Драпатого на должность командующего Сухопутными войсками, считая его "почетным повышением", не соответствующим его боевой специализации. Она также подчеркнула, что эта должность скорее административная и не использует уникальные навыки Драпатого в боевом управлении.

"Итак, вместо того чтобы расширить боевые полномочия Драпатого и предоставить ему управление большей частью фронта, его назначают на тыловую должность Командующего сухопутными войсками. "Почетное повышение". Задачи на этой должности включают подготовку резервов, координацию работы ТЦК и СП, бесконечное "упоротение" создание "бумажных" бригад, что уже давно дискредитировало себя", — считает нардепка.

Кроме того, депутат заявила, что проблемы в системе Командования сухопутных войск являются следствием деятельности Александра Сырского и Александра Павлюка, которые, по ее словам, создали "гнилую" кадровую систему, базирующуюся на клановости и родственных связях.

"Даже при наличии карт-бланша, которого Драпатий не получил, разобраться в тыловых вопросах требует нескольких месяцев. Но специализация генерала — боевое управление, в чем он достиг уникального мастерства. В результате мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области в инаугурацию Трампа растет в разы", — утверждает Безугла.

Отдельно она обратила внимание на ситуацию в Курщине, где с 95-й десантно-штурмовой бригады отозвали ее командира Апостола, что, по ее мнению, также увеличивает риски потери важных позиций.

"Вся эта ситуация выглядит как спланированная российская операция. И Сырский все еще в должности. Владимир Александрович, Вы это заметили?", — завершила Марьяна Безугла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла сделала новое заявление о проблемах на фронте