Ситуация в Конотопе после обстрела катастрофическая: средств на помощь пострадавшим и ремонт домов нет

В ночь на 12 сентября оккупанты обстреляли Конотоп в Сумской области. Сообщалось о значительных разрушениях в городе. Однако ситуация в городе обостряется, ведь в местном бюджете нет средств даже для обеспечения горожан питьевой водой, не говоря уже о ликвидации последствий обстрелов и помощи пострадавшим. Об этом рассказал городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин в эфире телеканала "Киев24", сообщает портал "Комментарии".



Последствия обстрела г. Конотоп. Фото Нацполиции

Что касается пострадавших, то их состояние, по словам главы города, в основном стабильное. Пострадавшие в основном получили осколочные ранения. Однако один человек попал под обстрел дроном, находясь в автомобиле. “Человек уехал ночью, когда начались первые взрывы для того, чтобы помогать людям там, где были “прилеты”. И в этот момент прилетел "Шахед", — сообщил мэр города.

По его словам, значительные повреждения получили некоторые дома, в городе нет электроэнергии, специалисты проводят необходимые работы. Однако проблема состоит в отсутствии средств на ликвидацию последствий обстрелов.

“У нас сегодня состоится сессия городского совета, и я не знаю, из чего мы будем искать эти деньги. Следует срочно выделить средства на обследование технического состояния поврежденных домов. Потому что мы не знаем, можно туда пускать людей и менять окна. Так что отдельное, еще раз приветствие депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали НДФЛ у громад", — отметил Артем Семенихин.

Он подтвердил, что средств на помощь пострадавшим нет "ни копейки". "У меня нет средств, чтобы купить солярку на водоканал, чтобы людям дать воду", — подчеркнул он.

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