Ситуация в Часовом Яру: россияне закрепляются на западном берегу канала (КАРТА)

Российские оккупационные войска пытаются закрепиться на западном берегу канала в городе Часов Яр в Донецкой области.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Эту информацию сообщает аналитический канал DeepState.

"Ситуация в городе очень динамичная, ведь группы окупантов по 4-6-8 человек переправляются через канал и пытаются закрепиться в частных домах", — отмечают военные специалисты.

Хотя украинским силам удается уничтожать эти группы, новые подразделения окупантов успевают переправиться, создавая своеобразный замкнутый круг. Информация о ситуации на этом участке линии боевого столкновения постоянно уточняется в соответствии с развитием событий.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ установили несколько рекордов . Силы обороны продолжают уничтожать российских окупантов и вражескую военную технику. Согласно данным Генштаба, в июле украинские бойцы установили несколько рекордов по потерям России в войне.

Украина уничтожила в июле 1520 артиллерийских систем, в то время как среднемесячный показатель составляет 537, то есть в три раза меньше. Также в июле было уничтожено рекордное количество беспилотников – 1348 единиц, средний месячный показатель – 432 дрона. Третьим рекордом июля по потерям российской армии стала автотехника – 2103 единицы, в то время как ВСУ в среднем уничтожают 727 единиц ежемесячно. Таким образом, июль стал рекордным по потерям России в трех категориях.

Кроме того, Украина установила еще два высоких показателя по потерям России. В июле Украина ликвидировала 35 680 российских окупантов, что стало вторым результатом с начала полномасштабного вторжения. Наибольшие потери личного состава России украинские бойцы нанесли в мае – 38 940, это произошло во время активного наступления россиян на Харьковскую область.

