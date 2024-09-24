Ситуация уже критическая: российские оккупанты на подступах к важному городу

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Ткачик Олеся
Положение на Угледаре становится все более печальным, оно уже критично, говорит военкор Богдан Мирошников.
Угледар
По его словам, до этого момента остается не слишком много времени.
С потерей Угледара, враг сможет наладить спокойную логистику по железной дороге через Волноваху на весь оккупированный юг и Крым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовым.
Также "Комментарии" рассказывали , что на Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться. Российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка. По прогнозам экспертов, скорее всего, ВСУ, в ближайшее время отойдут за реку Вовча, и еще очень "большой вопрос" — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка, потому что развитие ситуации, этому никак не способствует, так же, как и оборона г.Селидово резко усложнилась. В целом, на Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. То есть враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное.
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