Ситуация ужасная: во что оккупанты превращают Азовское море

Оккупационные власти создают ужасную ситуацию на захваченной территории. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что происходит в Мариуполе.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Отмечают, что в сети ходят новые видео, на которых видно, как в оккупированном Мариуполе канализационные стоки без очистки попадают непосредственно в Азовское море. При этом, как отмечают, что оккупационные власти города никак не реагируют на эту ситуацию. Более того — убеждают, что морская вода в Мариуполе "соответствует нормам".

"Слив канализации в море — это системная проблема в Мариуполе. Разрушенная инфраструктура после тяжелых боев за город в 2022 году, отсутствие надлежащего водоотвода и очистных сооружений привели к тому, что часто стоки просто сливаются в море, отравляя воду и побережье", — говорится в сообщении ЦПД.

Аналитики Центра отмечают, что такая ситуация делает пляжи опасными для здоровья отдыхающих. При этом оккупанты полностью игнорируют проблему. Несмотря на навязчивую пропаганду об "восстановлении", оккупанты не ремонтируют водоочистительные системы. Более того, российские пропагандисты активно продвигают в Telegram-каналах "положительные" сюжеты, поощряющие людей к отдыху на пляжах.

"По глянцевой картинке об "успешном пляжном сезоне" оккупанты пытаются скрыть катастрофическое состояние городской инфраструктуры", — отметили в Центре.

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