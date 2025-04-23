Ситуация ужасная: Гончаренко предлагает оценить реальность

Обсуждение вопроса достижения мира в Украине перешло в плоскость категорических отказов. Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не согласится на признание Крыма российским. В США заявили о вероятном выходе из переговорного процесса.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко эмоционально отреагировал на заявления сторон, больше критикуя действия Зеленского.

"Ситуация — ху**вая. По всем моим контактам — только один вопрос: а зачем Зеленский выходит и что-то комментирует? Не мог бы он просто немного помолчать? Наверное, не может наш генералиссимус молчать. Сложно ему. Хочется говорить", — рассказал Гончаренко.

Нардеп объяснил, что Дональд Трамп очень плохо реагирует на любые заявления в либеральных СМИ. Очень плохо, подчеркнул Гончаренко.

"Украина, благодаря "таланту" величайшего лидера современности, стала темой межпартийной борьбы в США. И Зе каждый вечер сходит с ума и подбрасывает какие-то новые идеи и комментарии", — отметил Гончаренко.

При этом он акцентировал внимание на реальности – отметив, что Украина прямо сейчас не сможет отразить территории с помощью США.

"Так почему мы отразим их без их помощи? Как? Нам нужен мир. Заморозка. Остановка. Нам нужно перегруппироваться, запустить ВПК и подготовиться к следующей войне. Но не войны на истощение, а войны с блицкригом (то, что показал Азербайджан)", — объяснил свою позицию Гончаренко.

Нардеп также посоветовал, если Юлии Свириденко, Игорю Альпаченкову, или Дмитрию Литвину, или Сергею Стерненко хочется воевать, то они могут брать автомат и воевать. А не сидеть и рассказывать о войне до последнего украинца.

"Давайте будем разумными. РЕАЛЬНОСТЬ вот такая и в этой РЕАЛЬНОСТИ мы зависим от Трампа больше, чем он от нас", — убежден Гончаренко.

Нардеп также подчеркнул, что на переговорах американская сторона стоит на позициях:

Непризнание украинских оккупированных территорий – Россией.

Неограничение украинской армии и ВПК.

Возможность мероприятия в Украине европейских войск как гарантии безопасности.

Возврат Запорожской атомной станции.

"В нынешних реалиях — это нормальные условия. Очень жаль, что американцы не хотят уничтожить Москву и Петербург. И очень жаль, что у нас нет ни средств, ни возможностей это сделать сами. Поэтому немного смотрим на реальность и начинаем думать: а что дальше? и как дальше?", — убежден нардеп.

Напомним, что Андрей Ермак, как писал портал "Комментарии", рассказал о результатах встречи в Лондоне.



