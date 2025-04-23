Ситуация ужасная: Гончаренко предлагает оценить реальность

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Кречмаровская Наталия
Обсуждение вопроса достижения мира в Украине перешло в плоскость категорических отказов. Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не согласится на признание Крыма российским. В США заявили о вероятном выходе из переговорного процесса.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко эмоционально отреагировал на заявления сторон, больше критикуя действия Зеленского.
Нардеп объяснил, что Дональд Трамп очень плохо реагирует на любые заявления в либеральных СМИ. Очень плохо, подчеркнул Гончаренко.
При этом он акцентировал внимание на реальности – отметив, что Украина прямо сейчас не сможет отразить территории с помощью США.
Нардеп также посоветовал, если Юлии Свириденко, Игорю Альпаченкову, или Дмитрию Литвину, или Сергею Стерненко хочется воевать, то они могут брать автомат и воевать. А не сидеть и рассказывать о войне до последнего украинца.
Нардеп также подчеркнул, что на переговорах американская сторона стоит на позициях:
Непризнание украинских оккупированных территорий – Россией.
Неограничение украинской армии и ВПК.
Возможность мероприятия в Украине европейских войск как гарантии безопасности.
Возврат Запорожской атомной станции.
Напомним, что Андрей Ермак, как писал портал "Комментарии", рассказал о результатах встречи в Лондоне.
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