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Ситуация усугубляется: россияне продвинулись в районе Курахово

Ситуация на Кураховском направлении ухудшается

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Российские захватчики преуспели на Кураховском направлении в районе населенного пункта Романовка, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Ситуация усугубляется: россияне продвинулись в районе Курахово

РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников

"На Кураховском направлении ситуация в "кармане" в районе Дального значительно ухудшилась. Враг смог добиться успехов в боях в направлении Романовки. Ни одна карта не отражает реальную ситуацию на поле боя", — сообщил офицер "Алекс".

Офицер ВСУ рассказал, что россияне подошли вплотную к Романовке на Кураховском направлении.

"Откровенно говоря, не сильно приятный был сюрприз, но украинские бойцы отбили атаку. Россияне и дальше пытаются через этот коридор забрасывать пехоту в село", — сообщил он.

Офицер ВСУ также сообщил, что продолжаются тяжелые бои за Ильинку – враг штурмует населенный пункт техникой и пехотой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию следует принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали активную молодежь из временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому экстремизму. Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4271
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