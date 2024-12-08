Ситуация усугубляется: что происходит на юге Донбасса

Ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

Сообщается, что недавний захват села Благодатное позволил россиянам выровнять восточный фланг возле Великой Новоселки до Раздольного.

"И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. Южнее Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза захота с юга в сам город", — пишет Deep State.

По данным паблика, на занятых территориях вокруг Великой Новоселки россияне окапываются и закрепляются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.