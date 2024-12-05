"Ситуация ухудшается": ВСУ могут отступить на стратегическом направлении

Если российские войска смогут перерезать трассу Курахово – Запорожье в Донецкой области, это заставит украинские подразделения отступить. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Эспрессо".

Ситуация на Кураховском направлении (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается очень напряженной и постепенно усложняется. Украинские военные продолжают вести арьергардные бои, чтобы выиграть время и нанести российским войскам максимальные потери.

"В настоящее время враг держит трассу Курахово – Запорожье под огненным контролем. Российские войска подошли достаточно близко, чтобы иметь возможность ее обстреливать. Это создает значительные трудности для передвижения в этом районе", – отметил Попович.

Он добавил, что ситуация в районе так называемого "Кураховского мешка" за последнюю неделю заметно ухудшилась для украинских сил. По словам обозревателя, российские войска активно обходят Кураховское водохранилище, фактически контролируя северный берег и продвигаясь в западном направлении. Эти действия подтверждаются данными карты Deep State.

"Такие маневры позволяют врагу не только обстреливать трассу Курахово — Запорожье, но и ставят ее под угрозу перерезания по разным направлениям — со стороны Сухих Ялов, Константинополя или Великой Новоселки. Угроза существует на всей длине театра боевых действий в этом районе", — добавил он. .

Несмотря на эти вызовы, есть и положительные новости. Со стороны Великой Новоселки украинские войска освободили поселок Новый Комар. По словам Поповича, этот тактический успех демонстрирует способность ВСУ к контратакам и продвижению на отдельных участках фронта, что является важным сигналом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ теряют ключевые рубежи за сутки-два