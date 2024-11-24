Ситуация ухудшается каждый час: украинцам советуют готовиться к потере двух городов

Ситуация на Кураховском и Времеевском направлениях постепенно складывается критической, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, противнику не все удается, как он хочет, например, окружить и разгромить наши подразделения к северу от Кураховского водохранилища, но в общем смысле, имея весомое преимущество в силах и средствах на этих направлениях, он, скорее всего, добьется поставленных перед собой целей.

Курахово

Как отметил эксперт, проблема заключается не в том, что россияне применяют какие-то особые и "гениальные" методы и приемы организации и ведения боевых действий, а в наличии у него целого ряда преимуществ, которыми он научился достаточно эффективно пользоваться, начиная с численного, заканчивая воздушным.

"В сочетании с "проблемой уровня боеспособности" ВСУ (по целому ряду причин — от "кривого" мобилизационного развертывания, до банальной нехватки ВВТ и боеприпасов), это и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас на Кураховском и начинаем наблюдать на Времеевском направлениях", — подчеркнул Машовец.

В свою очередь, военкор Богдан Мирошников сообщил, что ситуация на Кураховском направлении ухудшается практически ежечасно.

"На Кураховском и Великоновоселковском направлении ситуация ухудшается даже не по дням. Короче, будьте готовы, что из обоих городов в будущем придется отойти. И вот тогда-то и начнется Покровская операция. Или враг переключит все внимание на Константиновку", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Кураховском направлении критическая. Там Силы обороны оказались в полуокружении, однако команды на выход нет.



