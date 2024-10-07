В 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления из воинской части.

Случаи дезертирства участились. Фото из открытых источников

Соответствующая информация приводится в ответе Офиса генпрокурора по запросу общественной организации "Общественный совет добродетели".

Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году – 17 658.

Ситуация с дезертирством также существенно ухудшается. По данным Офиса генпрокурора, за восемь месяцев 2024 года было 15 559 случаев дезертирства, тогда как в 2022 году – 3 442, а в 2023 году – 7 883.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.