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Ситуация угрожающая: что происходит на Сумщине

Россия накапливает силы для наступления на Сумщине и Харьковщине

сегодня, 00:05
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Марьян Ощановский

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей нужно относиться очень серьезно, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Ситуация угрожающая: что происходит на Сумщине

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

"Понятно, что накопившихся РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти в глубь территории и использовать это в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы всю область забрать, просто не захотели", — отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, враг не накопил критическое количество сил и средств.

"Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров россияне зайдут. Это просто им прибавит в повестку еще две области. Учитывая ситуацию, нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже в какой-то город дойдут", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5720
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