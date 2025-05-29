Ситуация угрожающая: что происходит на Сумщине

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей нужно относиться очень серьезно, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

"Понятно, что накопившихся РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти в глубь территории и использовать это в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы всю область забрать, просто не захотели", — отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, враг не накопил критическое количество сил и средств.

"Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров россияне зайдут. Это просто им прибавит в повестку еще две области. Учитывая ситуацию, нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже в какой-то город дойдут", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.