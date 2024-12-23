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Марьян Ощановский
Российские захватчики активизировали наступательные действия на Великую Новоселку на юге Донбасса, заявил военнослужащий с позывным "Мучной".
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
По его словам, ситуация в районе населённого пункта усложнилась, а украинское командование не понимает, как улучшить ее.
Военный также рассказал, что сегодня россияне наступали на Сторожево вдоль западного берега реки Мокри Ялы.
Кроме того, добавил "Мучной", есть информация, что россияне сейчас находятся в южной части Макаровки и частично контролируют ее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.
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