Российские захватчики активизировали наступательные действия на Великую Новоселку на юге Донбасса, заявил военнослужащий с позывным "Мучной".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

По его словам, ситуация в районе населённого пункта усложнилась, а украинское командование не понимает, как улучшить ее.

"Направление Великой Новоселки: сейчас ситуация тяжелая. Как говорят украинские бойцы, командование не знает, что делать и как выйти из этой ситуации", – написал "Мучной".

Военный также рассказал, что сегодня россияне наступали на Сторожево вдоль западного берега реки Мокри Ялы.

"Украинские военные подбили вражескую технику, а вот пехота осталась в северной части Сторожевого и в окрестностях высотки "Бабья Гора"", — рассказал он.

Кроме того, добавил "Мучной", есть информация, что россияне сейчас находятся в южной части Макаровки и частично контролируют ее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская власть хочет перехватить инициативу на фронте до инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.