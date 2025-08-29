Ситуация стремительно начала обостряться: военный рассказал о тяжелых боях за Покровск

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Боец Сил обороны с позывным Мучной сообщил, что российские войска оказывают давление сразу на нескольких направлениях, стремясь прорваться и выйти на Покровск. Украинские подразделения потеряли контроль над одним населенным пунктом, еще один находится под угрозой. Об этом "Мучной" написал в своем Telegram-канале 29 августа.
Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)
По его словам, Вооруженным силам Украины не удалось удержать поселок Леонтовичи (бывшее название – Первое Мая).
В то же время он отметил, что силы РФ усилили активность на восточном направлении со стороны террикона. Там кафиры обустраивают укрепления и пытаются постепенно приблизиться к окрестностям Лазурного микрорайона в Покровске. По словам военнослужащего, такое "ползучее продвижение" преследует цель пробить выход на город.
Село Роза находится под контролем Сил обороны, однако "Мучной" предупредил о "значительных рисках" для него. Он подчеркнул, что если противнику удастся реализовать сценарий, подобный Леонтовичам, возможен прорыв и в этом направлении.
Кроме того, по его словам, оккупанты пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное. Военный отметил, что этот населенный пункт может превратиться для них в "килл-зону" (kill zone – участок, где сосредотачивается огонь из засады – ред.). Если ВС РФ нарастят силы, бои могут сместиться в район шахты на севере. "Мучная" отметил, что эта шахта уже рассматривается как ключевой объект в дальнейшем противостоянии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что уже более года продолжаются ожесточенные бои на Покровском направлении — российские силы постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на Покровск или обойти его. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.
По словам офицера, несмотря на существенное преимущество окупантов в живой силе и применении БпЛА, украинские подразделения эффективно сдерживают врага, нанося ему потери.