Ситуация стремительно начала обостряться: военный рассказал о тяжелых боях за Покровск

Боец Сил обороны с позывным Мучной сообщил, что российские войска оказывают давление сразу на нескольких направлениях, стремясь прорваться и выйти на Покровск. Украинские подразделения потеряли контроль над одним населенным пунктом, еще один находится под угрозой. Об этом "Мучной" написал в своем Telegram-канале 29 августа.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

"Ситуация стремительно начала снова обостряться", — подчеркнул военный.

По его словам, Вооруженным силам Украины не удалось удержать поселок Леонтовичи (бывшее название – Первое Мая).

"Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду", — пояснил "Мучной".

В то же время он отметил, что силы РФ усилили активность на восточном направлении со стороны террикона. Там кафиры обустраивают укрепления и пытаются постепенно приблизиться к окрестностям Лазурного микрорайона в Покровске. По словам военнослужащего, такое "ползучее продвижение" преследует цель пробить выход на город.

Село Роза находится под контролем Сил обороны, однако "Мучной" предупредил о "значительных рисках" для него. Он подчеркнул, что если противнику удастся реализовать сценарий, подобный Леонтовичам, возможен прорыв и в этом направлении.

Кроме того, по его словам, оккупанты пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное. Военный отметил, что этот населенный пункт может превратиться для них в "килл-зону" (kill zone – участок, где сосредотачивается огонь из засады – ред.). Если ВС РФ нарастят силы, бои могут сместиться в район шахты на севере. "Мучная" отметил, что эта шахта уже рассматривается как ключевой объект в дальнейшем противостоянии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что уже более года продолжаются ожесточенные бои на Покровском направлении — российские силы постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на Покровск или обойти его. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.

"Враг пытается максимально контролировать все логистические пути и не учитывает, будь то военная или гражданская техника. Для них это не имеет значения. Любая цель — это плюс. Они ведут себя как настоящие террористы, враги человечества — по-другому их не назовешь", — подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, несмотря на существенное преимущество окупантов в живой силе и применении БпЛА, украинские подразделения эффективно сдерживают врага, нанося ему потери.

