Российские войска продвигаются в Украине, ускоряя темп четвертый месяц подряд. Также Москва усилила свои атаки ударными беспилотниками дальнего радиуса действия до самой высокой интенсивности с начала большой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Наступление России. Фото: из открытых источников

В подтверждение своих доводов аналитики СМИ приводят цифры, которые содержат отчеты американского Института изучения войны, согласно которым за один месяц российские войска захватили 275 квадратных миль (около 712 квадратных километров) украинской территории, тогда как за это же время ВСУ вернули всего 30 квадратных миль (78 квадратных километров).

Отмечается, что в предыдущем месяце Россия продвинулась на 195 квадратных миль (515 квадратных километров), в апреле — 146 квадратных миль (378 кв. км), а в марте — 92 квадратные мили (238 кв. км).

В то же время, акцентируют журналисты, на востоке российские войска формируют на фронте по крайней мере четыре выступления, стремясь окружить логистический узел Покровск и взять гарнизонные города, в частности Константиновку.

"Ситуация становится для Украины все более опасной, впрочем, линия фронта пока не находится под угрозой полного коллапса. Такое мнение высказал The Telegraph Майкл Кофман из американского аналитического центра Carnegie Endowment после недавней поездки в страну", – говорится в статье.

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