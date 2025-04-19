Ситуация стабилизировалась: что известно о наступлении РФ на Сумщине

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Сумском направлении, где наступает российская армия, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в Сумской области. Фото из открытых источников

"На Сумском направлении стало более-менее спокойно. Украинская артиллерия отталкивает довольно плотно. ВСУ неплохо удается выбивать тылы и логистику противника", — сообщил офицер ВСУ.

Однако, заметил военный, россияне пытаются продвигаться со стороны населенного пункта Журавки в направлении Беловода. По его словам, на этом участке фронта враг имеет определенные успехи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.