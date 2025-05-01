Ситуация совсем непростая: где на фронте тяжелее всего

Армия РФ не сможет реализовать ничего из того, что задумала до 9 мая, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ продолжает наступать. Фото из открытых источников

"Сакральные даты, под которые россияне ставят какие-то цели, уже настолько заезжена история, что уже не смешно. Не думаю, что в этот раз, к своему идиотскому 9 мая, им удастся что-то достичь из запланированного", – заявил Максим Жорин.

В то же время, заметил он, ситуация на фронте совсем непростая.

"Тяжелее всего в районе Покровска, сильно давят в районе Боровой. Враг начинает более активные действия на юге и продолжает искать скважины вдоль нашей границы на Сумщине и Харьковщине, чтобы найти место для развития любого наступления", — сообщил офицер ВСУ.

По его мнению, глобальные меры РФ на данный момент позволить себе не могут, но на отдельных участках концентрируют силы и пробуют продвигаться.

"То есть к перемирию россияне не очень готовятся", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. "Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам. Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ. Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 — на оккупированных регионах Украины.