Информация о возможном наступлении РФ на Запорожье – это российская ИПСО. Такое мнение высказал представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко в эфире День.LIVE, сообщает портал “Комментарии”.

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Так представитель Запорожской ОВА прокомментировал информацию, что российские оккупанты готовят наступление на Запорожье. Он заявил, что это российское ИПСО, потому не стоит сеять панику. По его словам, враг накопил там силы еще 2,5 года назад.

Коваленко отметил, что ситуация на Запорожском фронте сейчас сложная, но контролируемая благодаря тесному сотрудничеству военного командования и местной власти. По его словам, со стороны области обеспечивается поддержка более чем на 2,2 млрд гривен. Речь идет о технике, беспилотниках, системах связи и прочем.

"Это на российских "свалках" размещают подобного рода информацию. Цель главная — деморализация украинских военных и мирного населения, сеяние паники, отчаяния и т.д.", — добавил представитель Запорожской ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента в своих выступлениях постоянно подчеркивают необходимость установления мира в Украине через силу. Западные СМИ сообщали, что такую концепцию может одобрить избранный президент США Дональд Трамп. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что известно о концепции достижения "мира через силу"

Отмечается, что 28 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига назвал четыре шага к справедливому миру. По его словам, концепция достижения "мира через силу" включает в себя бескомпромиссное соблюдение территориальной целостности Украины.



