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Ситуация сложная: чего катастрофически не хватает военным

В Третьей штурмовой бригаде сообщили о проблемах пехотинцев

сегодня, 21:35
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

На фронте ситуация сложная. О проблемах пехотинцев рассказал экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

Ситуация сложная: чего катастрофически не хватает военным

Иллюстративное фото

“Я всегда был такого мнения, что зимний период одинаково сложен – и для нас, и для нашего врага. Все равно зима имеет определенные преимущества и сложности для ведения боевых действий”, — отметил военный.

По его словам, воевать зимой для пехотинца – это величайший ужас. "Кроме того, что динамика боев очень высока, тебя постоянно пытаются убить, еще и погодные условия надо как-то пережить", — пояснил военный.

Он отметил, что этой зимой военные входят не в лучшем положении. “Было бы легче, если бы мы заранее занимались инженерно-фортификационными сооружениями, однако сегодня в большинстве украинский пехотинец сам вынужден создавать у себя под ногами эти фортификационные сооружения. Под обстрелами, штурмами, напором врага, а скоро – и в мороз. А об удобных и тактически выгодных позициях можно даже не упоминать”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска два месяца не применяют крылатые ракеты Х-101 для массированных воздушных атак.

По данным мониторингового паблика, Россия продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

“Только за период паузы ВПК РФ смог выработать как минимум 120 крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак. Очевидно, продолжается скопление крылатых ракет на зимний период”, — говорится в сообщении.

Узнать более подробно, что происходит на авиабазах в РФ, можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5435
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