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Ситуация с войсками КНДР в Курской области может резко измениться: от чего это зависит

Главное, какая мотивация у военных КНДР: нардеп Юрченко

27 декабря 2024, 21:57
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Кречмаровская Наталия

У прибывших на помощь России военных КНДР есть три варианта. И ситуация в Курской области может кардинально измениться – они могут просто начать бежать. От чего это зависит, рассказал народный депутат Александр Юрченко в эфире Вечер.LIVE.

Ситуация с войсками КНДР в Курской области может резко измениться: от чего это зависит

Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что главным выступает мотивация военных — возможно, они видели возможность уехать из Северной Кореи, ведь нередкие случаи попыток любой ценой уехать за пределы страны. Возможно, у них были надежды на лучшие условия жизни или шанс потом попасть в Европу.

Александр Юрченко отметил, что осознание последствий войны может повлиять на решение о продолжении борьбы:

“Если они мотивированы, вариантов три, бежать, воевать или сдаваться в плен. Если их мотивация была убежать из Северной Кореи, когда они будут понимать, что боевые действия идут настоящие, что действительно умирают, они увидят оторванные руки, ноги и так далее, реальный страх начнет просыпаться или мозг тебе должен сформулировать твою мотивацию”.

Мотивация борьбы украинского народа — независимость, у нас нет альтернативы, кроме как бороться из-за угрозы агрессора. […] Мотивация северокорейских военных может привести к их сдаче в плен.

Напомним, что украинские войска, как писал портал "Комментарии", могут потерять территории, которые сейчас контролируют в Курской области РФ. Американские чиновники прогнозируют, что это может произойти за несколько месяцев до весны 2025 года, пишет издание Bloomberg.

По данным американских чиновников, на слова которых опирается издание, украинские войска уже испытывают недостаток живой силы и неопределенность будущего потока помощи от США и других союзников.



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Источник: https://t.me/novynylive/133289
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