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Ситуация с военными КНДР обостряется: привлекли военное руководство РФ

В ГУР сообщили, что солдаты КНДР в Курской области не получают должного питания

4 декабря 2024, 13:52
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Кречмаровская Наталия

В Курской области среди находящихся там военных КНДР нарастает недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.

Ситуация с военными КНДР обостряется: привлекли военное руководство РФ

Фото портал "Комментарии"

По данным разведки, решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в Курщину генерал-майора Мевлютова — заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа.

В разведке отметили, что на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

“Государство-агрессор Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. Военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине, в частности — 22 мотострелкового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и упомянутой выше 11 одшбр", — говорится в сообщении ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация, которая произошла в Южной Корее, могла бы открыть окно возможностей для Украины. Блогер, политический эксперт, военный Кирилл Сазонов объяснил, если в этот момент КНДР определит, что лучшего момента не будет и "полезет — будет интересно". Он напомнил, что Россия очень зависима от помощи КНДР, и если она прекратится, то дела для России будут плохи.

Узнать подробнее о возможных вариантах развития событий читайте по ссылке.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/4950
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