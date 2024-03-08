Ситуация с оборонительными рубежами плачевная. Солдаты роют окопы «практически ложками»

За два года полномасштабной войны с Россией у Украины до сих пор нет надежных оборонительных рубежей, говорит Виктория Сюмар.

Окопи ВСУ

"Нет, у нас до сих пор нет ни собственной "линии Суровикина", ни "линии Сырского". Хотя есть установка ее копать, что хорошо. Правда – не ясно чем", -

отметила нардеп.

По ее словам, к сожалению, у Украины на большинстве направлениях нет бетонных сооружений, какие могут остановить наступление россиян и спасти жизнь. Более того, даже не всегда есть постройки с деревом и скобами.

А это значит, подчеркивает Сюмар, что без этого окопы осыпаются от воды и снега. Уже не говоря об артобстреле. И о "накатах" с соответствующей гидроизоляцией и водоотводами, чтобы не по колено в грязи, добавила нардеп.

"У нас есть военные, копающие эти окопы, как они сами говорят, "практически ложками", то есть лопатами. Хотя их работа – воевать, а не искать дерево, скобы, пленку и технику. Вернее просить: у волонтеров, благотворителей или общин",

– добавила политик.

Именно поэтому, по ее словам, несколько месяцев назад в Верховной Раде было инициировано создание ВСК по фортификациям, ведь есть необходимость разобраться, сколько было выделено средств на обустройство защиты от захватчиков, построены ли эти защитные сооружения, на какое время они могут задержать врага в случае наступления.

Сюмар подчеркнула, что качественные фортификации – вопросы выживания и государства, и армии. Их построение должно стать определенной национальной идеей: от уровня малых общин до национального уровня, включая бизнес, добавила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде отменили пленарные заседания 6, 7 и 8 марта, потому что народные депутаты уехали на фронт проверять обустройство оборонных рубежей.