Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российская армия захватила большую часть населенного пункта Разлив, что повлекло за собой существенное ухудшение ситуации на Кураховском направлении.
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", враг сумел зайти и закрепиться в населенном пункте.
По его словам, боевые действия на данном участке продолжаются, поскольку взятие врагом Разлива под полный контроль ставит в затруднительное положение позиции к югу от населенного пункта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".
Новости