Российская армия захватила большую часть населенного пункта Разлив, что повлекло за собой существенное ухудшение ситуации на Кураховском направлении.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", враг сумел зайти и закрепиться в населенном пункте.

"Ситуация в населенном пункте Разлив на Кураховском направлении резко усложнилась. Противник смог зайти в населенный пункт. В настоящее время российская армия фактически контролирует большую часть села", — сообщил военный "Алекс".

По его словам, боевые действия на данном участке продолжаются, поскольку взятие врагом Разлива под полный контроль ставит в затруднительное положение позиции к югу от населенного пункта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".