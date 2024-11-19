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Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского

Купянск под массированным обстрелом

19 ноября 2024, 17:15 comments5774
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Кречмаровская Наталия

Армия России весь день наносит удары по Купянску, в том числе из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает портал "Комментарии".

Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского

Фото из открытых источников

По словам начальника Харьковского ОВА, в результате ударов оккупантов разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие.

Получить ранение две женщины – 59 и 47 лет.

"На местах работают все экстренные службы", — отметил Олег Синегубов.

Напомним, накануне Купянск посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Он записал видеообращение на фоне стелы города и поздравил украинских воинов с Днем сержанта.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая отметила значительное отличие во время визита Зеленского на фронт. “Президент объехал фронт, побывал в Донецкой и Харьковской областях. Вы заметили? Впервые рядом с ним не было Сырского, обычно танцевавшего вокруг шефа в своем бронежилете с магазинами”, — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях в результате вражеских обстрелов по г. Купянск произошли два пожара. Одно из попаданий зафиксировано на территории коммунального предприятия.

Горели семь автомобилей спецтехники на общей площади 200 м.кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Второй пожар возник в жилом многоквартирном доме. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах на общей площади 120 м.кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники.




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Источник: https://t.me/synegubov/12148
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