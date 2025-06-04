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Ситуация остается критической: какие территории оккупанты захватывают в Сумской области

Что происходит в Сумской области и какая угроза сохраняется для Сум

сегодня, 15:15
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Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают наступление в Сумской области. Аналитики проекта DeepState сообщают, что продвижение врага продолжается.

Ситуация остается критической: какие территории оккупанты захватывают в Сумской области

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

По данным аналитиков, врагу удалось захватить и закрепиться в селах Андреевка и Водологи. Отмечается, что успех противника сопровождается все так же большим количеством превосходящей пехоты.

Что касается некоторых населенных пунктов, то ситуация нуждается в уточнении. К примеру, на уточнении находится Кондратовка. Здесь фиксировали пехоту оккупантов, но бойцы Сил Обороны сдерживают наступление и не дают врагу закрепиться.

"Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно захватчики заняли северную часть села и пытаются оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону", — пояснили аналитики.

Под давлением врага также находится отрезок Яблоновка-Юнаковка. Отмечается, что на Яблоновку противник оказывает давление со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней.

"В Юнаковку забегают на северные окраины, но как мы уже раньше упоминали, закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей", — говорится в сообщении.

При этом, по данным аналитиков, ситуация остается критической из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров. С этой дистанции враг сможет обстреливать Сумы FPV-дронами на оптоволокне. К тому же, враг уже проводил подобные попытки.

"Силы Обороны пытаются сдержать давление оккупационных войск и не пускать их дальше на глубину территории", — подытожили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Сум и рассказал, что должна почувствовать Россия.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21955
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