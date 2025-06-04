Ситуация остается критической: какие территории оккупанты захватывают в Сумской области

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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают наступление в Сумской области. Аналитики проекта DeepState сообщают, что продвижение врага продолжается.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков, врагу удалось захватить и закрепиться в селах Андреевка и Водологи. Отмечается, что успех противника сопровождается все так же большим количеством превосходящей пехоты.
Что касается некоторых населенных пунктов, то ситуация нуждается в уточнении. К примеру, на уточнении находится Кондратовка. Здесь фиксировали пехоту оккупантов, но бойцы Сил Обороны сдерживают наступление и не дают врагу закрепиться.
Под давлением врага также находится отрезок Яблоновка-Юнаковка. Отмечается, что на Яблоновку противник оказывает давление со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней.
При этом, по данным аналитиков, ситуация остается критической из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров. С этой дистанции враг сможет обстреливать Сумы FPV-дронами на оптоволокне. К тому же, враг уже проводил подобные попытки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Сум и рассказал, что должна почувствовать Россия.
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