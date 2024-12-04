Ситуация очень тяжелая: россияне подошли к Покровску с фланга

На Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, находящийся с фланга города.

РФ наступают на Покровск. Фото из открытых источников

"Обстановка на участке Шевченко – Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать еще больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", – сообщил офицер ВСУ "Алекс".

Офицер ВСУ подчеркнул, что Шевченко – очень важный населенный пункт, поскольку является флангом Покровска. Он отметил, что до Покровска от Шевченко остается буквально несколько полей.

"Россияне залетели в крайние дома населенного пункта Шевченко. Идут бои. Пока можно сказать о наличии россиян только в некоторых домах, речь не идет о прорыве. Но от этого не легче", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.