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Ситуация очень плохая: стоит ли ожидать новое наступление оккупантов в Сумской области

Интенсивные обстрелы Сумщины не связаны с действиями ВСУ в Курской области

сегодня, 19:29
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Ткачик Олеся

Оккупанты забрасывают КАБами Сумскую область. В частности, как сообщила в комментарии ТСН глава Юнаковской общины Елена Сима, россияне ежесуточно сбрасывают на территорию общины десятки управляемых авиабомб.

Ситуация очень плохая: стоит ли ожидать новое наступление оккупантов в Сумской области

Обстрелы Сумщины

"Ситуация очень плохая на данный момент. Забрасывают КАБами. Вчера было 30 КАБов, сегодня – 10. Повреждена инфраструктура, частные дома, магазины. Ситуация очень плохая. Никогда не думали, что такое будет", — рассказала Елена Сима.

Она также добавила, что вопрос эвакуации населения из 5-километровой зоны от границы встал еще год назад. По ее словам, об эвакуации предупредили людей, с каждым даже провели индивидуальную беседу. После этого многие жители все же уехали, в 5-километровой зоне осталось около 70 человек.

При этом, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, интенсивные обстрелы Сумщины не следует расценивать как предвестника наступательных действий в этом направлении.

"Это не нужно связывать с событиями, происходящими на территории Курской области. Например, в 2022 году северную Салтовку в Харькове оккупанты почти полностью стерли и продолжали методически наносить удары. Сегодняшние удары по Сумщине — это общие террористические действия. Это все в их есть в общих планах", — говорит эксперт.

Коваленко также отметил, что на Сумском направлении оккупанты не концентрируют достаточные силы и средства для наступательных действий. По его словам, если в Курской области расширится "санитарная зона", россиянам станет гораздо труднее обстреливать Сумщину ствольной артиллерией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Сумской области объявлена обязательная эвакуация жителей 23 населенных пунктов в приграничных общинах. Это решение принято из-за обострения ситуации в регионе и постоянных обстрелов со стороны России.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/chi-sune-putinska-armiya-na-sumi-meshkanci-pivnichnogo-prikordonnya-ta-ekspert-proanalizuvali-zagrozi-2636070.html
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