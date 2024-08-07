Ситуация очень плохая: стоит ли ожидать новое наступление оккупантов в Сумской области

Оккупанты забрасывают КАБами Сумскую область. В частности, как сообщила в комментарии ТСН глава Юнаковской общины Елена Сима, россияне ежесуточно сбрасывают на территорию общины десятки управляемых авиабомб.

Обстрелы Сумщины

"Ситуация очень плохая на данный момент. Забрасывают КАБами. Вчера было 30 КАБов, сегодня – 10. Повреждена инфраструктура, частные дома, магазины. Ситуация очень плохая. Никогда не думали, что такое будет", — рассказала Елена Сима.

Она также добавила, что вопрос эвакуации населения из 5-километровой зоны от границы встал еще год назад. По ее словам, об эвакуации предупредили людей, с каждым даже провели индивидуальную беседу. После этого многие жители все же уехали, в 5-километровой зоне осталось около 70 человек.

При этом, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, интенсивные обстрелы Сумщины не следует расценивать как предвестника наступательных действий в этом направлении.

"Это не нужно связывать с событиями, происходящими на территории Курской области. Например, в 2022 году северную Салтовку в Харькове оккупанты почти полностью стерли и продолжали методически наносить удары. Сегодняшние удары по Сумщине — это общие террористические действия. Это все в их есть в общих планах", — говорит эксперт.

Коваленко также отметил, что на Сумском направлении оккупанты не концентрируют достаточные силы и средства для наступательных действий. По его словам, если в Курской области расширится "санитарная зона", россиянам станет гораздо труднее обстреливать Сумщину ствольной артиллерией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Сумской области объявлена обязательная эвакуация жителей 23 населенных пунктов в приграничных общинах. Это решение принято из-за обострения ситуации в регионе и постоянных обстрелов со стороны России.



