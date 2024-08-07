Ситуация очень плохая: стоит ли ожидать новое наступление оккупантов в Сумской области

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Ткачик Олеся
Оккупанты забрасывают КАБами Сумскую область. В частности, как сообщила в комментарии ТСН глава Юнаковской общины Елена Сима, россияне ежесуточно сбрасывают на территорию общины десятки управляемых авиабомб.
Обстрелы Сумщины
Она также добавила, что вопрос эвакуации населения из 5-километровой зоны от границы встал еще год назад. По ее словам, об эвакуации предупредили людей, с каждым даже провели индивидуальную беседу. После этого многие жители все же уехали, в 5-километровой зоне осталось около 70 человек.
При этом, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, интенсивные обстрелы Сумщины не следует расценивать как предвестника наступательных действий в этом направлении.
Коваленко также отметил, что на Сумском направлении оккупанты не концентрируют достаточные силы и средства для наступательных действий. По его словам, если в Курской области расширится "санитарная зона", россиянам станет гораздо труднее обстреливать Сумщину ствольной артиллерией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Сумской области объявлена обязательная эвакуация жителей 23 населенных пунктов в приграничных общинах. Это решение принято из-за обострения ситуации в регионе и постоянных обстрелов со стороны России.
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