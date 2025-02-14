Ситуация непростая: какого важного ответа Украина еще не получила в Мюнхене

В Мюнхене началась конференция по безопасности, и уже прозвучали первые важные заявления. Однако для Украины главное – позиция США: какие гарантии безопасности они готовы предоставить и какие шаги ожидают от Киева, заявил в эфире Freedom эксперт-международник Евгений Добряк.

Переговоры с РФ

“Ситуация достаточно непростая. Сегодня остается неизвестной конкретная позиция США и их плана по остановке войны в Украине. Поэтому на Мюнхенской конференции Киев интересует, прежде всего, позиция США, их видение завершения войны. Какая ситуация будет с будущим Украины? Какие гарантии безопасности Украина получит и какие уступки так называемая Украина должна сделать? Это самые болезненные вопросы, актуальные сегодня для Украины”, — отметил эксперт-международник.

Он также указал на важность позиции Европы. По его словам, в отличие от бизнес-модели, которую предлагает Дональд Трамп, европейские лидеры прекрасно понимают, что основное бремя ответственности, угроз и вызовов ляжет именно на ЕС. Потому позиция Европы сегодня непредсказуема.

"Мы не понимаем, какая концовка всех этих процессов нас ждет. И, прежде всего, это вопрос реальных гарантий безопасности для Украины. Будет ли это европейский военный контингент на линии разграничения или будет достаточно интенсивная поставка вооружений, соответственно, боеспособность нашей армии будет усилена. Сегодня даже проскальзывали сообщения о возможной передаче США ядерному оружию Украине. Поэтому нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Но еще раз повторюсь — Киев в первую очередь интересует стратегическое видение США относительно завершения войны в Украине", — подытожил Евгений Добряк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский сенатор Грэм заявил, что война в Украине завершится как только будет заключено соглашение о редкоземельных металлах.



