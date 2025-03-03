ВСУ все сложнее удерживать оборону на Курщине

ВСУ удерживают правый фланг на Курском плацдарме, однако на левом фланге армия РФ имеет продвижения и пытается перерезать логистику украинской армии.

ВСУ обороняются в Курской области. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", на правом фланге Курской операционной зоны все более или менее стабильно.

"Россияне нон-стоп бросают пехоту в штурмы. Пока нашим ребятам удается их "обнулять" благодаря работе пехоты, дронов и артиллерии. Успехов у противника нет", — рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, несколько хуже ситуация на левом фланге, где у противника есть продвижение и захватил некоторые позиции.

"В частности, продолжаются бои на границе в районе села Новенькое. Фактически бои проходят на территории Сумской области, однако дальнейшие продвижения врага отсутствуют. Намерение врага с западом на территорию Сумской области очевидно — выход в КПП "Суджа" и перерезку единственной крупной транспортной артерии, через которую происходит поставка и обеспечение всей группировки войск на Курщине", — рассказал он.

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