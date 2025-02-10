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Ситуация не в пользу Украины: что нужно сделать, чтобы Путин пошел на переговоры

Путин рассказывает Трампу разный бред и тянет время, чтобы не идти на переговоры о мире

сегодня, 13:49
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Ткачик Олеся

Вероятно, переговоры по прекращению войны шли не непосредственно между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а между представителями их команд, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. При этом диктатор требует установить мир без гарантий безопасности для Украины, а это точно приведет к тому, что война возобновится.

Ситуация не в пользу Украины: что нужно сделать, чтобы Путин пошел на переговоры

Владимир Путин

Как говорит эксперт, Трампу удалось быстро решить вопрос с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам. А дальше на международном направлении все забуксовало, даже с Гренландией, потому что это Европа. И чтобы демократы не начать смеяться, пришлось бить по своим — по USAID и CIA.

"Как оказалось, Европа не очень ведется на призывы безоговорочно встать в кильватер импульсивной политики новой администрации Белого Дома. И не очень боится угроз по поводу тарифов и прочего, потому что у Европы есть опция начать собственную игру с Китаем. И тогда США явно окажутся в проигрыше", – считает эксперт.

При этом Кочетков отметил, что пока армия агрессора хоть и понемногу, но продвигается вперед, а она продвигается, Путин будет тянуть время, рассказывать о своем гуманизме, очередной Ялте, новых физических принципах и другом бреде.

"Все решает ситуация на фронте, уже устал это повторять. А она сейчас в общем-то не в нашу пользу", — подчеркнул Кочетков.

А чтобы фронт стабилизировался, говорит эксперт, у ВСУ должно появиться большое количество мотивированных вооруженных обученных бойцов.

"А это никак не еженедельно. Это месяцы, даже если прямо сейчас поменять позорную неэффективную систему пополнения войск и недостаточную подготовку мобилизованных", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГУР сообщили, стоит ли ждать скорый мир.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Vu7vaLpuZ26aCFh3LNygSbToj4hiyWcDYrdMtzeuuBpMrcgDt92kMbEPx3H5zvTDl&id=100007508473639
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