Ситуация не в пользу Украины: что нужно сделать, чтобы Путин пошел на переговоры

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Ткачик Олеся
Вероятно, переговоры по прекращению войны шли не непосредственно между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а между представителями их команд, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. При этом диктатор требует установить мир без гарантий безопасности для Украины, а это точно приведет к тому, что война возобновится.
Владимир Путин
Как говорит эксперт, Трампу удалось быстро решить вопрос с Панамой, Канадой и Мексикой, потому что они географически и экономически слишком близки к Штатам. А дальше на международном направлении все забуксовало, даже с Гренландией, потому что это Европа. И чтобы демократы не начать смеяться, пришлось бить по своим — по USAID и CIA.
При этом Кочетков отметил, что пока армия агрессора хоть и понемногу, но продвигается вперед, а она продвигается, Путин будет тянуть время, рассказывать о своем гуманизме, очередной Ялте, новых физических принципах и другом бреде.
А чтобы фронт стабилизировался, говорит эксперт, у ВСУ должно появиться большое количество мотивированных вооруженных обученных бойцов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГУР сообщили, стоит ли ждать скорый мир.
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