Офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай, комментируя ситуацию возле Покровска в эфире Киев24, подчеркнул, что условия там остаются очень тяжелыми уже не первый год. Однако, несмотря на многочисленные риски, говорить о том, что город может быть захвачен российскими войсками в ближайшее время, в частности до конца осени, было бы необоснованно.

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"Ситуация там крайне тяжелая не первый год. И хочу напомнить, что год назад уже обсуждали риск того, что будет захвачен Покровск. Но уже год его не в состоянии захватить. Да, противник имеет определенные тактические успехи и выходит на наши логистические пути и свыше года он некоторые участки контролирует FPV - дронами, артиллерией и это является Покровск. Константиновку РФ уже четвертый год не может захватить и взять под эффективный контроль", — подчеркнул Гай.

Офицер добавил, что хотя он сам работает на другом направлении, находится в контакте с коллегами возле Покровска и регулярно получает от них актуальную картину.

"Говорить о том, что сейчас — вот на этой неделе, в этом месяце, до конца осени россияне смогут захватить Покровск или кардинально изменить стратегическую ситуацию на фронте — это неправда, это не так. Пока этого нет", — утверждает он.

В то время бывший командир "Айдара", ветеран войны Евгений Дикий, отметил, что хотя уход украинских сил из Покровска пока кажется маловероятным, он все же возможен и станет сигналом о критическом состоянии резервов в стране. В то же время недавние успешные действия на Сумщине, где ВСУ возвращают под контроль населенные пункты, свидетельствуют о том, что общая ситуация не безнадежна.

Как уже писал портал "Комментарии", у представителей России есть другой подход к подготовке встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, чем украинская сторона. Об этом рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.