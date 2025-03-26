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Ситуация напряжена: в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Ранее в марте была объявлена эвакуация из Юнаковской и Миропольской общин Сумского района

26 марта 2025, 21:15
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Лиля Воробьева

В Краснопольской общине Сумской области объявлена обязательная эвакуация жителей населенных пунктов Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовое. Об этом сообщила Сумская районная военная администрация в Facebook

Ситуация напряжена: в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Эвакуация в Сумской области (фото из открытых источников)

"Объявляется обязательная эвакуация из населенных пунктов: Осоевка, Хмелевка, Веселое, Лозовое Краснопольского территориального общества", – говорится в сообщении.

Власти призвали местных жителей выезжать в более безопасные районы.

Ранее подобное решение приняли и по восьми населенным пунктам в Юнаковской и Миропольской общинах Сумского района. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, решение об эвакуации 543 человек принял Совет обороны области.

По словам Артюха, некоторые жители отказываются покидать свои дома, однако ситуация в регионе остается напряженной. Он подчеркнул, что активизировалась деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые проникают практически вдоль всей линии столкновения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российское нашествие хочет прорваться на Сумщину . В последние дни в Сумской области существенно возросло количество ударов по приграничным районам с использованием авиации, а также активизировалась деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, российская армия значительно нарастила количество дронов, в частности, FPV-аппаратов, и усилила меры диверсантов.

"Сумщина преобладает по количеству мер российской ВРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ВРГ", — отметил Демченко.

 



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iNLLk3nKut7gWqbKju1Q1FSy9Vgbe1Uzo4PErZHPgDitXr2QP5KPkd3GWmcQabZdl&id=100068207795421&locale=uk_UA
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