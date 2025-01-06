Ситуация напряжена: РФ разрушит важную "переправу жизни" на Купянском направлении

Он отметил, что враг целенаправленно пытался повредить транспортную гражданскую инфраструктуру.

"Этой ночью противник пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, в частности переправу с левого берега Оскола на правый. Это усложнило доставку гуманитарных грузов и эвакуационные мероприятия. Мы работаем над восстановлением, но это ежедневная борьба, ведь враг постоянно разрушает нашу логистику", — отметил он.

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в интервью "Общественному" сообщил, что ситуация в районе остается напряженной.

"Обстрелы продолжаются по всей линии столкновения – от Двухлетней до Кругляковки. Утром под обстрелом была Кондрашовка, вероятно, из артиллерии. Повреждены жилые дома, но, к счастью, без пострадавших. Вчера наносили удары авиабомбами в районах Купогонска-Ваша-Кушавска-Вшашавка-Вшашавка-Вшашавка-Вшаша" Осинового – все это в пределах Купянского городского общества", – рассказал он.

Канашевич также отметил, что враг активно использует FPV-дроны, что создает дополнительные угрозы.

"Больше всего нас беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 местных жителей в Куриловской, Кондрашевской и Купянской общинах", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ показали видео уничтожение двух дорогих ЗРК Панцирь-С1 . Украинские военные моряки за сутки поразили три вражеских средства ПВО. За одни сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Украинские защитники показали видео боевой работы с "Панцирями". Военные уточнили, что техника поражена временно оккупированной частью Херсонской области.

ВМС ВСУ не только уничтожили три единицы техники, но и нанесли значительный ущерб оккупантам. Один ЗРК "Панцирь С1" стоит 13-14 млн долларов. ЗРК "Оса" -10 миллионов долларов.