logo

BTC/USD

100757.56

ETH/USD

3633.00

LTC/USD

110.63

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация напряжена: РФ разрушит важную "переправу жизни" на Купянском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация напряжена: РФ разрушит важную "переправу жизни" на Купянском направлении

Россияне усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий

6 января 2025, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На Купянском направлении русские войска совершили атаку на переправу через реку Оскол. Данную информацию в эфире телемарафона подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ситуация напряжена: РФ разрушит важную "переправу жизни" на Купянском направлении

Переправу через реку Оскил (фото из открытых источников)

Он отметил, что враг целенаправленно пытался повредить транспортную гражданскую инфраструктуру.

"Этой ночью противник пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, в частности переправу с левого берега Оскола на правый. Это усложнило доставку гуманитарных грузов и эвакуационные мероприятия. Мы работаем над восстановлением, но это ежедневная борьба, ведь враг постоянно разрушает нашу логистику", — отметил он.

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в интервью "Общественному" сообщил, что ситуация в районе остается напряженной.

"Обстрелы продолжаются по всей линии столкновения – от Двухлетней до Кругляковки. Утром под обстрелом была Кондрашовка, вероятно, из артиллерии. Повреждены жилые дома, но, к счастью, без пострадавших. Вчера наносили удары авиабомбами в районах Купогонска-Ваша-Кушавска-Вшашавка-Вшашавка-Вшашавка-Вшаша" Осинового – все это в пределах Купянского городского общества", – рассказал он.

Канашевич также отметил, что враг активно использует FPV-дроны, что создает дополнительные угрозы.

"Больше всего нас беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 местных жителей в Куриловской, Кондрашевской и Купянской общинах", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ показали видео уничтожение двух дорогих ЗРК Панцирь-С1 . Украинские военные моряки за сутки поразили три вражеских средства ПВО. За одни сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Украинские защитники показали видео боевой работы с "Панцирями". Военные уточнили, что техника поражена временно оккупированной частью Херсонской области.

ВМС ВСУ не только уничтожили три единицы техники, но и нанесли значительный ущерб оккупантам. Один ЗРК "Панцирь С1" стоит 13-14 млн долларов. ЗРК "Оса" -10 миллионов долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости