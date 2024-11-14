Ситуация накалилась: в Торецке не прекращаются контактные бои

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Марьян Ощановский
Российские захватчики возобновили непрерывные штурмовые действия в Торецке Донецкой области, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников
По его словам, в городе происходят очень тяжелые и напряженные бои.
Офицер ВСУ также сообщил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти — критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России обвалится очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого к Купянску, вошли в город и высадили десант, который рассредоточился по домам в районе Сватовской улицы.
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