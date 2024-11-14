Ситуация накалилась: в Торецке не прекращаются контактные бои

Российские захватчики возобновили непрерывные штурмовые действия в Торецке Донецкой области, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"Ситуация в Торецке обострилась. Россияне продолжают активные штурмовые действия, особенно в районе Забалки", – сообщил военный "Алекс".

По его словам, в городе происходят очень тяжелые и напряженные бои.

"У ВСУ нет даже секунды свободного времени, чтобы расслабиться. Происходят постоянные контактные бои в многоэтажках и частном секторе", — рассказал он.

Офицер ВСУ также сообщил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении.

"Враг оккупировал Григоровку и Петровку, что вдоль трассы за Селидово. Продолжаются бои в населенном пункте Юрьевка. В Новоалексеевке ребятам удалось утром уничтожить вражеский танк", — сообщил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук. "Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти — критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук. По словам политика, если Трамп пойдет на соответствующий шаг, тогда экономика России обвалится очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State. По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого к Купянску, вошли в город и высадили десант, который рассредоточился по домам в районе Сватовской улицы.