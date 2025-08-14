Ситуация на Запорожской АЭС угрожающая: в МАГАТЭ указали на критические проблемы

В МАГАТЭ заявили о проблемах с водоснабжением реакторов на Запорожской АЭС.

ЗАЭС. Фото из открытых источников

В Министерстве энергетики Украины отметили, что сотрудники МАГАТЭ в течение последних двух недель фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов ЗАЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на станции растут трудности с обеспечением надежной поставки охлаждающей воды для шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодной остановки. Особенно это угрожающе при нынешних жарких погодных условиях, когда скорость испарения высока.

Гросси объяснил, что шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки с весны 2024 года, но им по-прежнему нужна охлаждающая вода для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.

Также сотрудники агентства фиксировали задымление и обнаружили обгоревшие деревья неподалеку от градирен ЗАЭС.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук, в свою очередь, отметила безответственность действий российских оккупантов, которые продолжают создавать прямые угрозы для ядерной безопасности. Она подчеркнула, что любые провокации в районе станции могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям.

По ее словам, сам факт подобных инцидентов является доказательством безответственной политики агрессора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях в сети интернет распространялось фото сильного задымления рядом с Запорожской АЭС. Сообщалось о сильном пожаре. Задымление фиксировали в районе грузового порта Запорожской АЭС.



